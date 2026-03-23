В Рязанском округе 24 марта проведут бесплатную вакцинацию домашних питомцев
Прививки можно будет сделать с 10:00 до 13:50 на нескольких улицах: Молодежной, Колхозной, Городцова, Советской, Комсомольской, 1 Мая и Радищева. В администрации напоминают, что отказ от вакцинации может повлечь административную ответственность для владельца.
Выездная бригада Рязанской райветстанции проведет бесплатную вакцинацию собак и кошек в селе Дубровичи. Об этом сообщили в администрации Рязанского муниципального округа.
