В рязанском кардиодиспансере расширили формат «Диспансерных суббот»

В Рязанском областном кардиологическом диспансере возобновили и расширили проект «Диспансерные субботы». Теперь по выходным здесь не только принимают горожан, которым сложно попасть к врачу в будни, но и ведут прием жителей районов области, состоящих на диспансерном наблюдении.

Как отметила главный врач Анастасия Филимонова, обновленный формат реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и партийного проекта «Здоровое будущее». Доставку пациентов из муниципалитетов организуют местные администрации.

В минувшую субботу специалисты проконсультировали более 20 жителей Клепиковского района. Им провели УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий, ЭКГ, а также осмотры кардиологов и офтальмолога. В апреле в проекте примут участие пациенты из Рязанского и Сараевского районов.

Фото: Минздрав Рязанской области.