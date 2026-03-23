В рязанской поликлинике выявили редкую форму рака молочной железы

В Городской поликлинике № 2 Рязани во время плановой маммографии у пациентки в постменопаузе обнаружили изменения, вызвавшие онкологическую настороженность. Дополнительное обследование показало редкую форму заболевания — панцирный рак молочной железы. Женщину оперативно направили в онкодиспансер, где диагноз подтвердился. Благодаря своевременному выявлению патологии лечение началось на ранней стадии. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов и получает необходимую терапию.

В Городской поликлинике № 2 Рязани во время плановой маммографии у пациентки в постменопаузе обнаружили изменения, вызвавшие онкологическую настороженность. Дополнительное обследование показало редкую форму заболевания — панцирный рак молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Женщину оперативно направили в онкодиспансер, где диагноз подтвердился. Благодаря своевременному выявлению патологии лечение началось на ранней стадии. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов и получает необходимую терапию.

Врачи подчеркивают важность регулярной маммографии и УЗИ молочных желез: даже при отсутствии жалоб современная диагностика позволяет обнаружить редкие и скрытые формы онкологии на этапе, когда лечение наиболее эффективно.