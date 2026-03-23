В Рязанской области задержали 17-летнего водителя за пьяное вождение

В городе Ряжск Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 17-летнего подростка. Выяснилось, что водительского удостоверения у него нет, при этом от молодого человека пахло алкоголем.

В городе Ряжск Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 17-летнего подростка. Выяснилось, что водительского удостоверения у него нет, при этом от молодого человека пахло алкоголем. Видео разместили в пресс-службе ГАИ по региону.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения — в выдыхаемом воздухе содержалось 0,206 миллиграмма алкоголя на литр. В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: ГАИ по Рязанской области.