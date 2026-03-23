В Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
С 16 по 22 марта ОРВИ и гриппом в Рязанской области заболели 5635 человек. Это выше уровня предыдущей недели на 2,8%. Среди заболевших жители областного центра составили 74,8%. Кроме того, с 16 по 22 марта на территории Рязанской области зарегистрировано пять случаев COVID-19 (предыдущая неделя — шесть случаев).
