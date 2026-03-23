В Рязани за неделю в травмпункт БСМП обратились более 550 пациентов

За прошедшую неделю, с 16 по 22 марта, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 558 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. 245 человек обратились за помощью с переломами, 245 — с ушибами, 118 — с растяжениями, 37 — с ранами. В публикации напомнили, что травмпункт принимает пациентов круглосуточно.

