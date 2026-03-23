В Рязани врачи скорой спасли пенсионерку в канун ее дня рождения

Отмечается, что накануне 89-летняя рязанка почувствовала недомогание. У женщины резко поднялось давление и она вызвала скорую. «У меня задача минимум — прожить до 95 лет, максимум — отпраздновать столетие. Бригада скорой показала не только высокое профессиональное мастерство, но и человеческие качества: доброту, отзывчивость, чуткость, сопереживание. Сделали все, что нужно. Давление стабилизировалось, я смогла самостоятельно встать, голова уже не болела и не кружилась. Спасибо скорой», — отметила женщина.