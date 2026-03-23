В Рязани осудят 30-летнего мужчину за хранение наркотиков

По версии следствия, в декабре 2025 года и январе 2026 года рязанец приобрел марихуана весом более 35 грамм и амфетамин весом более 25 грамм. Наркотики он стал хранить у себя дома в селе Дядьково. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2025 года и январе 2026 года рязанец приобрел марихуана весом более 35 грамм и амфетамин весом более 25 грамм. Наркотики он стал хранить у себя дома в селе Дядьково.

Мужчине грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело направлено в суд.