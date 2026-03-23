В Рязани и еще 19 городах РФ произошел сбой в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что у пользователей не открывается приложение, не отправляются сообщения и не загружаются медиафайлы. За час количество жалоб достигло 200, а за сутки — более 3000. Помимо Рязани и области, сбой наблюдается в Иркутске, Владимире, Уфе, Красноярске, Тюмени, Ставрополе, Казани, Владикавказе, Калининграде, Челябинске, Якутске, Сочи, Мурманске, Ростове-на-Дону, Перми, Махачкале и Тамбове.

Фото: Downdetector.