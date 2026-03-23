В Рязани насчитали 416 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады

В Рязани 416 школьников стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Об этом сообщила администрация города. Отмечается, что в этом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 893 ученика 7-11 классов из 64 учебных заведений региона. По сравнению с прошлым годом, количество призеров увеличилось на 27 человек. В десятку лучших образовательных учреждений вошли лицей № 52, школа № 14, гимназия № 5, лицей № 4, а также школы №№ 3, 55, 69 и 72. Новичками топа стали школа № 17 и школа № 53, которые продемонстрировали впечатляющий рост результатов.

