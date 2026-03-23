В Ростовской области три человека сгорели заживо при взрыве бензовоза

На трассе Ростов-на-Дону — Таганрог в Неклиновском районе произошла авария с участием бензовоза. В результате столкновения с четырьмя легковыми автомобилями бензовоз загорелся. Погибли три человека, ещё четверо получили травмы и были доставлены в больницы Таганрога.

По информации МЧС, сообщение о ДТП поступило 21 марта в 12:25. Площадь пожара составила около 200 кв. м. На месте работали 45 человек и 16 единиц техники от РСЧС, включая 16 спасателей и 5 единиц техники МЧС России.

Движение на участке дороги было организовано по реверсивной схеме, чтобы обеспечить проезд для машин и служб экстренного реагирования. Пожар удалось полностью ликвидировать к 13:20.

Причины аварии устанавливаются.