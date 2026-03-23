В поездах стали продавать товары для домашних животных

В поездах дальнего следования ФПК расширила ассортимент каталога «Товары в дорогу» — теперь пассажиры могут приобрести всё необходимое для поездки с питомцем. В ассортименте появились мягкие пледы из микрофибры, лакомства для собак и кошек, а также сумки-переноски для животных. При этом сумку-переноску можно приобрести не только в обычных поездах, но и у проводников высокоскоростных «Сапсанов» и «Ласточек».

Кроме того, у проводников «Сапсана» пассажиры могут выбрать игрушки для кошек и собак, поводки со шлейками и другие аксессуары. Линейка товаров регулярно обновляется.