В МВД России назвали основные признаки вербовки подростков

По данным полиции, вербовщики начинают активно навязывается в друзья, задают подросткам личные вопросы. Переписку незнакомец просит сохранить в тайне от родителей. Позже вербовщик обещает ребенку быстрый заработок, без усилий. Он уговаривает подростка вступить в группы с сомнительным контентом, а потом просит выполнить странные поручения: сфотографировать здание, передать пакет, оставить вещь в определенном месте.