В Москве подросток-зацепер сгорел заживо на крыше электрички

В Москве подросток-зацепер сгорел заживо на крыше электрички. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Известно, что 14-летний Данил вместе с друзьями катался на поезде. В какой-то момент подросток начал шатать токоприемник и получил смертельный разряд. Отмечается, что в результате удара тело подростка загорелось. Все происходящее попало за запись камеры его друга.

