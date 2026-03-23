В Минздраве утвердили перечень онкологических скринингов в рамках диспансеризации

В России в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения предусмотрены семь видов скринингов на выявление злокачественных новообразований. Соответствующий порядок утвержден приказом Минздрава РФ, с текстом документа ознакомился ТАСС.

На первом этапе у женщин проводятся тесты на рак шейки матки и молочных желез, у мужчин — на рак предстательной железы. Также предусмотрено исследование на выявление злокачественных новообразований толстого и прямого кишечника.

Кроме того, в рамках диспансеризации проводится осмотр кожи, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов. В перечень включен скрининг на выявление рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

На втором этапе при наличии медицинских показаний выполняется дополнительное исследование для диагностики злокачественных новообразований легкого.