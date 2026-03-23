В минтрансе уточнили время начала ремонта дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов

Рязанцы попросили посодействовать с ремонтом автодороги на трассе Рязань-Касимов. По словам жителей, показанные на фото ямы попадаются на протяжении всего участка региональной трассы, между поселком Тума и Гусь Железный. «После зимы образовалось более 45 штук, не считая более мелких — они покрывают весь асфальт», — отметили они. В ответ на это сообщение в региональном минтрансе рассказали, что на Клепиковском участке дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов будет проведен основательный ямочный ремонт сразу после перехода на летнее содержание. «В апреле-мае сможем устранять ямы горячей смесью асфальтобетона», — добавили в ведомстве.

