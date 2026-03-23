В Летнем клубе Рязани начнется работа над водосточной трубой

В Летнем клубе Благородного собрания продолжается восстановление здания. Об этом сообщили в телеграм-канале «Регион для жизни». В ближайшее время начнется работа над созданием водосточной трубы. Главный инженер Владислав Кочетов отметил, что труба должна соответствовать историческому стилю клуба. «Задача не просто сделать трубу, а сделать её „своей“ — такой, которая органично впишется в контекст города и будет выглядеть так, будто она всегда здесь была», — заявил Владислав.