В Госдуме рассказали о расширении использования маткапитала
Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление, которое уточняет, что материнский капитал можно использовать для строительства или ремонта домов на участках, предназначенных для садоводства. Ранее материнский капитал уже позволял строить дома на таких участках, но теперь введены дополнительные гарантии, чтобы средства использовались именно для улучшения условий жизни семей с детьми. Кроме того, теперь семьи могут использовать маткапитал для уплаты первоначального взноса или погашения долгов по займам, полученным в микрокредитных компаниях для покупки или строительства жилья.

Семьи с детьми теперь смогут использовать средства материнского капитала для улучшения своих жилищных условий. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление, которое уточняет, что материнский капитал можно использовать для строительства или ремонта домов на участках, предназначенных для садоводства.

Ранее материнский капитал уже позволял строить дома на таких участках, но теперь введены дополнительные гарантии, чтобы средства использовались именно для улучшения условий жизни семей с детьми.

Кроме того, теперь семьи могут использовать маткапитал для уплаты первоначального взноса или погашения долгов по займам, полученным в микрокредитных компаниях для покупки или строительства жилья. Однако такие компании должны полностью принадлежать региону.

Отмечается, что в России есть два типа микрофинансовых организаций: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Основное отличие между ними в размере капитала и объемах выдаваемых займов.