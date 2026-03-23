В Госдуме предложили официально опубликовать «белый список» интернет-сайтов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили создать и регулярно обновлять «белые списки» интернет-сайтов, которые будут доступны даже при ограничениях мобильного интернета. Авторы инициативы считают, что такие списки помогут сделать правила более понятными и прозрачными. В данный момент отсутствие ясности в вопросе доступности сайтов мешает бизнесу, образовательным и социальным организациям, а также гражданам, которые используют государственные услуги и банковские сервисы. Депутаты отметили, что в некоторых регионах России время от времени вводятся ограничения на мобильный интернет для обеспечения безопасности и стабильной работы связи.

Как сообщает РИА Новости, это предложение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Авторы инициативы считают, что такие списки помогут сделать правила более понятными и прозрачными. В данный момент отсутствие ясности в вопросе доступности сайтов мешает бизнесу, образовательным и социальным организациям, а также гражданам, которые используют государственные услуги и банковские сервисы.

Депутаты отметили, что в некоторых регионах России время от времени вводятся ограничения на мобильный интернет для обеспечения безопасности и стабильной работы связи.