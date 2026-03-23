Трамп объявил пятидневное перемирие с Ираном

Как сообщил американский лидер, он поручил министерству войны на пять дней отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Трамп указал, что Вашингтон и Тегеран за последние два дня провели хорошие и продуктивные переговоры об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. При этом, как указано в публикации, иранское агентство Fars со ссылкой на источник отрицает, что контакты были, в том числе через посредников.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана на пять дней. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передало 23 марта РИА Новости.

