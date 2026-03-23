Суд обязал минздрав Рязанской области возместить расходы на лекарства инвалиду

Рязанский районный суд рассмотрел дело, в котором прокурор Старожиловского района подал иск к Министерству здравоохранения. Он потребовал возместить расходы на покупку лекарства и компенсировать моральный вред для местного жителя, который не смог получить необходимый препарат вовремя. Человек, о котором идет речь, является инвалидом 1 группы и нуждается в лекарстве «бикалутамид». Врач выписал ему рецепт, но в аптеке рабочего поселка Старожилово этого препарата не оказалось. Из-за этого мужчина был вынужден купить лекарство за свои деньги, что подтвердил чеком. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил, что минздрав должен возместить расходы на лекарство и выплатить компенсацию за моральный вред.

Отмечается, что решение уже вступило в законную силу.