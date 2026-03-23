Силы ПВО перехватили 249 БПЛА за ночь над Россией

БПЛА самолетного типа перехватили силы ПВО над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, дроны перехвачены над московским регионом и Азовским морем. Напомним, на территории Рязанской области действует беспилотная опасность.