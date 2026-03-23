С начала года более 100 участников СВО обратились в рязанскую прокуратуру за помощью

Отмечается, что специалисты обработали 111 обращений участников СВО и членов их семей. Например, в Старожиловском районе заявителю пересчитали пособия по безработице, в Ухоловском районе участнику СВО выплачена материальная помощь в связи с ранением в размере 1 млн рублей, в Рязани прекращено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту, в Ряжском районе в правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения культуры включены гарантии для членов семей участников специальной военной операции на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.