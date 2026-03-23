Рязанский суд назначил сроки двум мужчинам за попытку сбыта наркотиков

Рыбновский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые пытались продать наркотики через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что оба мужчины ранее уже имели проблемы с законом.

Суд установил, что они планировали незаконную продажу наркотиков, но не успели довести дело до конца по причинам, не зависящим от них.

На судебном заседании мужчины, жители Московской области, не признали свою вину. Они утверждали, что просто ехали в гости к другу в Рязани, но их машина сломалась. По дороге они заехали в Рыбное, чтобы купить запчасти, но магазин был закрыт. Затем они решили найти место в лесу, чтобы отдохнуть. Один из них нашел сверток в траве, но не взял его, так как подумал, что там может быть что-то запрещенное. Они также утверждали, что сотрудники УФСБ подбросили наркотики в их машину.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание: один из них получил 13 лет тюрьмы, а другой — 12 лет. Приговор еще не вступил в силу.