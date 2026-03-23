Рязанский радиоуниверситет получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 22 высшим учебным заведениям России. В список вошел Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина. В Рособрнадзоре уточнили, что предостережение не является штрафом или наказанием, но означает необходимость устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Вузам направили предостережения и предложили принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В список также вошли университеты, аграрные академии, духовные семинарии и частные вузы из разных регионов России.

Фото: Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина.