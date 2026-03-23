Рязанская область вошла в десятку регионов с наименьшей долей продаж водки

Рязанская область заняла десятую строчку в рейтинге регионов, где жители покупают меньше всего водки по итогам февральских продаж. Доля этого напитка в общем объеме реализованного алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) составила 34,3%. В лидерах антирейтинга оказались Москва (24,8%) и Петербург (25,5%). Также в первую пятерку вошли Московская область (32%), Краснодарский край (32,4%) и Мурманская область (32,45%).

Фото: ИИ.