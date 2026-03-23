Рязанцы засняли молодых людей, бросавших камни к окна многоквартирного дома

Рязанцы засняли молодых людей, бросавших камни к окна дома на Васильевском проспекте, 3. Об этом сообщили в Max-канале «Топор. Рязань». На кадрах видно, как два юноши, проходя мимо окон многоквартирного дома, бросили камни и убежали. Отмечается, что камера засняла их ночью, в 3:18. «Почему то забываем, что сейчас на каждом шагу камеры. Публикую это, чтобы родители могли гордиться своими сыновьями, молодцы правильное воспитание!», — отмечают местные жители.

