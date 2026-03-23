Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу в деревне Фролово

Жители деревни Фролово пожаловались на плохое состояние дороги, по которой ежедневно ездят грузовики и сельхозтехника. По словам местных жителей, дорога превратилась в глубокую колею, в которой регулярно застревают автомобили. Они утверждают, что дорогу разбили грузовики, которые вывозят отходы с конюшни, а также тракторы и тяжелая техника.

Жители также сообщили, что обращались в администрацию, однако там, по их словам, предложили ремонтировать дорогу за счет самих жителей.

Сельчане просят обратить внимание на ситуацию и принять меры, так как проезд по дороге становится все сложнее.

Фото: «Подслушано Спасс-Клепики».