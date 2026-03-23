Роспотребнадзор: более 13% проб водопроводной воды в Рязанской области не прошли проверку

За шесть месяцев 2025 года специалисты Роспотребнадзора Рязанской области исследовали 6363 пробы питьевой воды. 2,3% не соответствовали микробиологическим нормативам, 13,3% — санитарно-химическим (из-за органолептики и железа). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Показатели паразитологии соответствуют установленным нормам. Также было направлено 55 уведомлений о том, что качество воды не соответствует стандартам. За выявленные нарушения наложено 15 штрафов, 16 дел передано в суд, подано два иска. Также было объявлено 37 предостережений с целью предотвращения возможных нарушений в будущем.