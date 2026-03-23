РИА Новости: от клеща можно избавиться с помощью пинцета и спиртовой салфетки

Если медицинская помощь при укусе клеща недоступна, удалите насекомое самостоятельно с помощью пинцета и дезинфицирующего средства. Об этом рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

«Его необходимо как можно быстрее извлечь. Для этого вам понадобятся обеззараживающее средство или спиртовая салфетка и пинцет. Насекомое требуется аккуратно „выкрутить“ из места укуса, не задевая брюшко. Важно извлечь клеща полностью, иначе оставшиеся части могут привести к дальнейшему нагноению», — сказал Федоров.

Специалист отметил, что самостоятельное удаление клеща целесообразно только при отсутствии возможности быстро добраться до медпомощи. Врачи лучше снимут клеща, обработают укус и проверят паразита на инфекции.