Путин сообщил о низком уровне безработицы и замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подвел итоги состояния экономики страны в начале 2026 года и обозначил ключевые задачи для правительства. По его словам, безработица в России остается низкой, а инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. В то же время в январе ВВП страны оказался на 2,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подвел итоги состояния экономики страны в начале 2026 года и обозначил ключевые задачи для правительства. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, безработица в России остается низкой, а инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. В то же время в январе ВВП страны оказался на 2,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Необходимо вернуть экономику на траекторию устойчивого роста, при этом замедляя инфляцию», — подчеркнул президент.

Особое внимание Путин уделил нефтегазовому сектору. Он отметил, что рост доходов компаний отрасли целесообразно направлять на погашение долгов, что, по его словам, стало бы зрелым и ответственным решением.

