Путин подписал закон о запрете на выдворение иностранцев, которые служат в ВС РФ

Вместо выдворения иностранцев, служащих в российских войсках, будут штрафовать или назначать обязательные работы от 100 до 200 часов. Также в качестве наказания иностранцам могут запретить посещать спортивные мероприятия на срок от года до семи лет.

Об этом сообщает RT.

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев.