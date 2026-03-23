Прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида из Старожилова
В прокуратуре рассказали, что 14-летний мальчик страдает расстройством аутистического спектра и эпилепсией. Врачебная комиссия рекомендовала препарат с действующим веществом «Сультиам», но районная больница долго не выписывала рецепт. Прокуратура внесла представление главному врачу, потребовав выписать рецепт и направить заявку на закупку лекарства в региональное министерство здравоохранения. Требования прокуратуры удовлетворены: лекарство закуплено, ребёнок обеспечен препаратом.
Прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида из Старожилова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В прокуратуре рассказали, что 14-летний мальчик страдает расстройством аутистического спектра и эпилепсией. Врачебная комиссия рекомендовала препарат с действующим веществом «Сультиам», но районная больница долго не выписывала рецепт.
Прокуратура внесла представление главному врачу, потребовав выписать рецепт и направить заявку на закупку лекарства в региональное министерство здравоохранения.
Требования прокуратуры удовлетворены: лекарство закуплено, ребёнок обеспечен препаратом.