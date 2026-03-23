Полицейские поймали 18-летнего рязанца с партией кокаина

Полицейские поймали рязанца с партией кокаина. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По сведениям полицейских, 18-летний житель Рязани устроился в теневой интернет-магазин по сбыту наркотиков. Оперативники задержали подозреваемого на улице города. При досмотре обнаружили у него два свертка с кокаином массой около двух граммов.

Как выяснилось, юноша проживал в арендованной квартире в поселке Солотча. В помещении нашли 17 граммов кокаина.

Всего из незаконного оборота изъяли 19 граммов наркотика. Стоимость партии по ценам «черного» рынка оценивается в 200 тысяч рублей, уточнили в МВД.

По предварительной информации полицейских, рязанец начал употреблять запрещенные вещества и устроился закладчиком, чтобы покупать их. В Солотче злоумышленник снял квартиру, где проживал с приятельницей и хранил запрещенный товар.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).