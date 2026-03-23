Онищенко назвал оптимальный возраст для деторождения

Геннадий Онищенко, зампред Российской академии образования, рекомендует оптимальный возраст для рождения детей — 26 лет, хотя большинство женщин предпочитают заводить детей после 30 лет. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«У нас в возрасте 30-40 лет наиболее многочисленное рождение — это 38% от всех родившихся. Вот 1,2 миллиона до 38%, но это это вот именно в этом возрасте идет рождение, причем там же сюда попадают кстати и первородящие женщины… А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически — это 26 лет», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что неудовлетворенная потребность в детях среди людей в возрасте 30-40 лет представляет собой значительный потенциал для увеличения рождаемости в стране.