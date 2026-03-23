Названа отрасль с зарплатой более 100 тысяч в Рязанской области

РИА Новости составило рейтинг российских регионов по зарплатам в отраслях. Рязанская область оказалась на 52 месте. Так, в регионе в 2025 году отрасль с наивысшей заплатой — финансовые услуги. Рязанцам там в среднем предлагали 114 тысяч рублей. Сахалинская область заняла первую строчку рейтинга. Самые высокие зарплаты — в сфере добычи нефти и газа. Работодатели предлагают в среднем 328 тысяч рублей. Москва оказалась на втором месте списка. Самую высокую зарплату предлагают в сфере финансовых услуг — 310 тысяч рублей.

В замыкающей группе — Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан, где зарплаты не превышают 68 тысяч рублей.