На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.
С 09:30 до 17:00 23 марта холодной воды нет в Рязани по адресу:
- улица 2-я Красная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (частный сектор).
Кроме того, холодную воду с 11:00 до 15:00 отключили в селе Дядьково на улицах:
- 1-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя, дома № 1, 2, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- Грачи, дома № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
- Ленпоселок, дома № 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- Новая, дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.