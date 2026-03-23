На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

С 09:30 до 17:00 23 марта холодной воды нет в Рязани по адресу: улица 2-я Красная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (частный сектор). Кроме того, холодную воду с 11:00 до 15:00 отключили в селе Дядьково на улицах: 1-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 3, 4; 2-й Весенний переулок, дома № 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18; 3-я Весенняя линия, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Весенняя, дома № 1, 2, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14.