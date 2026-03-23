МВД предупредило об аферистах, продающих «чудо-БАДы от всех болезней»

Мошенники активизировали продажу биологически активных добавок, которые якобы помогают от всех болезней. По данным полиции, с наступлением весны злоумышленники начали активно рекламировать в соцсетях «чудо-препараты», обещающие восстановление организма, прилив энергии и защиту «от всех болезней». При этом стоимость таких средств часто значительно выше обычных БАДов. В МВД рекомендуют не верить агрессивной рекламе и не заказывать БАДы, которых нет в аптеках и о которых отсутствует информация на официальных сайтах и в государственных реестрах.

"Весна только началась, и многие чувствуют усталость, сонливость и нехватку сил. На этом фоне активизировались аферисты, которые продают «чудо-БАДы от всех болезней», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Мошенники используют поддельные отзывы, а также фотографии известных врачей без их согласия. В результате покупатели либо не получают товар вовсе, либо им присылают бесполезные добавки, которые не дают обещанного эффекта.

В МВД рекомендуют не верить агрессивной рекламе и не заказывать БАДы, которых нет в аптеках и о которых отсутствует информация на официальных сайтах и в государственных реестрах.