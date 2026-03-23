Многодетных россиян не будут лишать авто и участков за долги
Владимир Путин подписал указ, запрещающий отбирать у многодетных семей единственный автомобиль, а также земельные участки, предоставленные бесплатно в качестве меры соцподдержки, за долги. Мера будет распространяться на семьи с тремя и более детьми.
