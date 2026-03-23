ХК «Рязань-ВДВ» провёл открытую тренировку в преддверии плей-офф

В субботу, 21 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» прошла открытая тренировка ХК «Рязань-ВДВ», которую смогли посетить болельщики команды и журналисты. На трибунах собралось около пятисот человек. Зрители наблюдали за тренировочным процессом, а также пообщались с игроками и членами тренерского штаба команды.

На трибунах собралось около пятисот человек. Всем пришедшим представилась возможность понаблюдать за тренировочным процессом, а также пообщаться с игроками и членами тренерского штаба команды, лично сказать слова поддержки, сделать совместные фотографии, взять автографы.

Напомним, что ХК «Рязань-ВДВ», заняв шестую строчку в турнирной таблице регулярного Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, активно готовится к старту плей-офф.

Первые домашние матчи 1/8 финала пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» 23 и 25 марта. Соперником рязанцев станет тюменский «Рубин». Начало обеих встреч — в 19:00.

Зрителям обещают настоящий хоккейный праздник и розыгрыш призов от клуба и его партнёров.

