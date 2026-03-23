HH: сварщикам в Рязанской области предлагают до 148 тысяч рублей

По итогам 2025 года Рязанская область заняла 3% от общего числа вакансий в строительной сфере Центрального федерального округа. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

Всего в 2025 году в строительной отрасли ЦФО разместили 476,8 тысячи вакансий.

В Рязанской области чаще всего работодатели искали разнорабочих — на них пришлось 23% вакансий. Медианная предлагаемая зарплата по этой профессии составила 93,7 тысячи рублей.

Также востребованы электромонтажники (13% вакансий, зарплата около 92 тысяч рублей), слесари и сантехники (12%, около 76,8 тысячи рублей), сварщики (8%, около 148,7 тысячи рублей) и монтажники (8%, около 134,4 тысячи рублей).

Кроме того, работодатели искали машинистов, инженеров-конструкторов и проектировщиков, инженеров ПТО и сметчиков, прорабов, мастеров строительно-монтажных работ, а также маляров и штукатуров.