Генсек НАТО Рютте заявил о готовности Зеленского заключить мирную сделку

По словам Рютте, он узнал об этом во время полуторачасовой беседы с Зеленским в Лондоне. «Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесём это до [России], чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам», — заявил генсек НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности Владимира Зеленского заключить мирную сделку с Россией. Об этом он сообщил в интервью CBS News, передает RT.

