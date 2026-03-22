Трамп пригрозил иранским электростанциям из-за блокировки Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ об атаке на электростанции Ирана, если Тегеран в ближайшие 48 часов не обеспечит свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. В своем сообщении на платформе Truth Social он написал, что «ударит и уничтожит» иранские энергообъекты, начиная с крупнейшего, передали «Ведомости». Блокировка пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, уже привела к сбоям в транспортировке энергоносителей и резкому росту цен на сырую нефть. В Bloomberg отмечают, что это заявление знаменует собой серьезное усиление риторики Вашингтона в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ об атаке на электростанции Ирана, если Тегеран в ближайшие 48 часов не обеспечит свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. В своем сообщении на платформе Truth Social он написал, что «ударит и уничтожит» иранские энергообъекты, начиная с крупнейшего, передали «Ведомости».

Блокировка пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, уже привела к сбоям в транспортировке энергоносителей и резкому росту цен на сырую нефть. В Bloomberg отмечают, что это заявление знаменует собой серьезное усиление риторики Вашингтона в отношении Ирана.