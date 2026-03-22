Март 2026 года может стать самым солнечным в истории наблюдений

«Показатель солнечного сияния считается в часах ежедневно. Поскольку стоит антициклональная погода и почти каждый день светит солнце, такое предположение вполне возможно», — пояснила Макарова. Она добавила, что климатическая норма продолжительности солнечного сияния для марта с учетом средней облачности составляет 128 часов. Текущие показатели уже приближаются к этому значению и могут его превзойти, если благоприятная погода сохранится до конца месяца.

Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова допустила, что март 2026 года войдет в историю как самый солнечный месяц. По ее словам, антициклональный характер погоды обеспечивает ясные дни практически на протяжении всего месяца, написали в ТАСС.

