43% рязанцев с высшим образованием работают по полученной в вузе специальности

43% респондентов подтвердили, что их текущая деятельность полностью соответствует полученной в вузе специальности. Еще 24% работают в смежных сферах, а треть опрошенных (33%) заняты в областях, не связанных с их образованием. Исследование выявило зависимость между уровнем дохода и работой по профилю: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц по специальности трудятся 34%, а среди тех, чей доход превышает 200 тысяч рублей, — уже 56%.

Согласно данным исследования сервиса SuperJob, меньше половины экономически активных жителей Рязани с высшим образованием трудоустроены по профилю, указанному в дипломе.

Наиболее стабильными в выборе профессии оказались представители социально значимых и узкоспециализированных направлений. Почти 9 из 10 врачей (88%) работают строго по специальности, среди юристов этот показатель составляет 86%, среди бухгалтеров — 80%.

В то же время среди менеджеров по работе с клиентами лишь 14% заняты по профилю (при наличии диплома в сфере торговли или менеджмента), а среди специалистов по закупкам и продажам — 21% и 27% соответственно.