Вучич допустил, что третья мировая война уже началась

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третью мировую войну будет сложно предотвратить, поскольку она, вероятно, уже началась. «Просто мы пока не говорим об этом официально», — заявил он. Президент Сербии указал, что первая и вторая мировые войны начинались с региональных конфликтов. «Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — пояснил Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третью мировую войну будет сложно предотвратить, поскольку она, вероятно, уже началась. Его слова 21 марта передал «Ъ» в канале MAX.

