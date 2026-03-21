В Воронеже задержали подозреваемую в теракте 29-летнюю рязанку

По данным следствия, в ночь с 18 по 19 марта злоумышленники повредили оборудование базовых станций на улице Волкова и проезде Маяковского в Воронеже, а также в селе Ямное. После совершения поджогов подозреваемые скрылись. Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. Молодых людей подозревают в совершении серии поджогов объектов связи. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

