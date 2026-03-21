В Рязани с крыши детсада оторвало снегозадержатели, на месте работали спасатели

Инцидент произошел 17 марта. Из-за схода с крыши снега в детском саду произошла деформация снегозадержателей. Их оторвало от крыши. Снегозадержатели повисли над входом в учреждение. Спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева прибыли на место и провели работы по ликвидации аварийной ситуации. «Для предотвращения дальнейшего разрушения спасатели демонтировали поврежденные элементы и спустили на землю», — говорится в сообщении.

В Рязани с крыши детсада оторвало снегозадержатели, на месте работали спасатели. Об этом сообщили в группе МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

Инцидент произошел 17 марта. Из-за схода с крыши снега в детском саду произошла деформация снегозадержателей. Их оторвало от крыши. Снегозадержатели повисли над входом в учреждение.

Спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева прибыли на место и провели работы по ликвидации аварийной ситуации.

«Для предотвращения дальнейшего разрушения спасатели демонтировали поврежденные элементы и спустили на землю», — говорится в сообщении.

Фото и видео взято из группы МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».