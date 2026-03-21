В России с 1 мая вступит в силу новый ГОСТ на бритвы. Об этом 21 марта сообщили ТАСС в Росстандарте.

Сказано, что новый документ необходим для систематизации требований к бритвенным системам, поскольку ассортимент за 20 лет расширился, а технология производства усовершенствовалась.

Обновленный стандарт распространяется на безопасные бритвенные системы для влажного бритья и их составные элементы: ручку-держатель, лезвия, кассеты, аксессуары, приспособления для предохранения от порезов и удобства соединения съемной кассеты с ручкой-держателем.

При этом, как указано в публикации, ГОСТ не устанавливает единую конструкцию бритвенной системы. Основное требование — безопасность при использовании.