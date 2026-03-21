Ученые рассказали, когда в Рязанскую область придет «мощное» потепление
Ученые рассказали, когда в Рязанскую область придет «мощное» потепление. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

В первой половине следующей недели в Рязанской области обещают облачность и небольшое снижение температуры днем до +7 градусов. Осадков не ожидается, что, по словам ученых, замедляет развитие половодья.

С четверга, 26 марта, и далее до конца месяца ожидается «мощное» потепление. Рязанская область окажется под влиянием антициклонов, которые принесут «плюс».

В последних числах марта температура воздуха превысит норму на 16-18 градусов, а дневные температуры могут достигнуть +20 градусов (как в мае), ночные — около +5…+7 градусов.

При этом, согласно прогнозу, снежный покров в ЦФО полностью исчезнет к 28 марта.

«Мощное потепление в конце марта окончательно добьет снег! И сразу вслед за этим, в первых числах апреля, следует ожидать максимальную фазу половодья (в черте Рязани подъем уровня Оки, вероятно, составит 5,5 м над нулевой меженной отметкой или несколько менее)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 2-3 апреля может похолодать. Ожидаются отрицательные среднесуточные температуры со слабыми осадками в виде снега.

«Данное похолодание, если оно произойдет, совпадет с максимумом половодья на Оке у Рязани и тоже будет крайне неблагоприятно для роста уровня воды», — заключили в посте.